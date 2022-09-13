Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı

Araç sürücüsü Çağrı A.'a 2918 sayılı K.T.K'nın 26/2 (Çakar) maddesinden bin 823 Lira 46/2G (Makas atmak) maddesinden bin 823 Lira 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 Lira ve 47/1D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) maddesinden 196 Lira olmak üzere, toplamda 4 bin 038 Lira idari para cezası uygulandı.