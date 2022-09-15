Asrın konut projesine vatandaşlardan büyük ilgi! Mutluluk kuyruğu





Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Murat Özatilla da kendisine Esenler'de ev çıkarsa çok sevineceğini ifade ederek 2+1 projesinin kendisi için uygun olduğunu kaydetti. 40 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Ayten Vergili, "Kendimi bildim bileli bodrum katta oturuyorum. 900 TL olan kirama bin TL zam yaptılar. 30-40 yıldır İstanbul'dayım. İnşallah ev sahibi olurum" dedi.