Haberler Yaşam Haberleri Bilinmeyen Atatürk fotoğrafları 10 Kasım özel derlendi! İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri 2022 albümü
Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:59 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:59

Bilinmeyen Atatürk fotoğrafları 10 Kasım özel derlendi! İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri 2022 albümü

10 Kasım 84. Yılında saygı ve özlemle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk fotoğrafları, sözleri ve hayatı ile araştırılmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken 10 Kasım görselleri, şiirleri, mesajları, Türk bayrağı görselleri saat 9’u 5 geçe en çok paylaşılanlar arasında yerini alacak. En güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri günün anlam ve önemini anmak ve hissettirmek adına sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Ulu önder Atatürk’ün sözleri de anılanlar arasında. İşte, 10 Kasım özel bilinmeyen Atatürk fotoğrafları albümü!

Bilinmeyen Atatürk fotoğrafları 10 Kasım özel derlendi! İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri 2022 albümü

Atatürk resimleri, görselleri ve sözleri ile araştırılıyor. Bilinmeyen kareler ortaya çıkarken 10 Kasım 1938'in 84. Yıldönümü saygı ile anılıyor. Daha önce görülmemiş, saklı kalmış Mustafa Kemal Atatürk görselleri yayında. Türk bayrağı resimleri ile paylaşılan en özel Atatürk fotoğrafları Instagram, Twitter ve Facebook gibi mecralarda paylaşılıyor. İşte, en güzel, bilinmeyen Atatürk resimleri 10 Kasım özel…

10 KASIM'A ÖZEL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK FOTOĞRAFLARI

Ulu önder Atatürk sözleri ile bilinmeyen görselleri…

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."

"Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

"Egemenlik verilmez, alınır."

"Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez"

"Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."

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Bilinmeyen Atatürk fotoğrafları 10 Kasım özel derlendi! İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk resimleri 2022 albümü
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