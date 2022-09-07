Avrupa’da panik arttı: Enerji tasarrufu yapmayanı hapse atacaklar!





Elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı. İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Polis devleti değiliz.