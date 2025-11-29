Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da feci kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:00

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamil Demir (76) hayatını kaybetti. 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı kaza anı, güvenik kamerasına anbean yansıdı.

DHA Yaşam
Feci kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Germencik ilçesi Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Demir'in (76) kullandığı otomobil ile Beytullah Ö. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobildeki Çağlar Şenyiğit (37) ile kamyonetteki Tuğba Özdemir (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağlar Şenyiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen otomobile hızla çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

