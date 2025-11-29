Aydın’da feci kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Germencik ilçesi Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Demir'in (76) kullandığı otomobil ile Beytullah Ö. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobildeki Çağlar Şenyiğit (37) ile kamyonetteki Tuğba Özdemir (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağlar Şenyiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.