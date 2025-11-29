Aydın’da feci kaza: Otomobil ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobildeki Çağlar Şenyiğit (37) ile kamyonetteki Tuğba Özdemir (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağlar Şenyiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.