Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video
29.11.2025 | 12:04
Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kamyonetin otomobile çarpması yer alıyor.
Aydın'da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04
Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış: 3 tekne karaya vurdu | Video 29.11.2025 | 11:35
Ters şeritte son sürat ilerleyen kamyon kamerada | Video 29.11.2025 | 10:30
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı! O anlar kamerada | Video 29.11.2025 | 09:44
Adana'da motosikletli şüphelilerden restorana silahlı saldırı: 1 ölü | Video 29.11.2025 | 08:02
Siirt'te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt'ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
