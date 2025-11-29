Aydın’da feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.11.2025 | 12:04 Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Mursallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine seyir halinde olan Beytullah Ö. idaresindeki 09 EK 013 plakalı kamyonet, İzmir istikametine seyir halende olan Kamil Demir idaresindeki 09 UL 119 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 86 yaşındaki otomobil sürücüsü Kamil Demir hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan T.Ö. ve Ç.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Germencik Devlet Hastanesi'ne ambulans ile sevk edildi. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kamyonetin otomobile çarpması yer alıyor.