‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’

Fransa'da yaşayan ve Aydın'ın Didim ilçesine ailesiyle tatile gelen Ahmet Çatak'ın (32) kullandığı otomobil Buharkent ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ahmet Çatak ile kızı Alina Kumsal Çatak (5) yaşamını yitirirken, güzellik uzmanı eşi Rabia Çatak (27) ile 1.5 yaşındaki kızı Mila Nefes Çatak yaralandı. 8 yıllık evli çiftten geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Ahmet-Rabia Çatak çifti Alina Çatak'ın 3. yaş gününü kutlarken mutlu şekilde objektife gülümserken görülüyor.Rabia Çatak, kazada ölen kızı Alina'nın fotoğrafına, 'Meleğim iyi ki doğdun' notunu düşerken, Ahmet Çatak'ın sosyal medyadan vefat eden dedesine hitaben ölümle ilgili paylaştığı şiir okuyanları ağlattı. Çatak paylaşımında, "'Giderken bir daha dönmeyeceğim' dedin biliyorum. Ama yine de seni çok özlüyorum. Ölüm demişler değil mi dede, ayrılığın en bitmezine. Ama ne gerek vardı ki dede, gerçekten hayale göçmeye. Varlıktan vazgeçip hatıralara bürünmeye. Hem sonra battaniyeler yorganlar yetmedi mi de, üstüne topraklar örttürdün dede" şeklindeki paylaşımı herkesi duygulandırdı.