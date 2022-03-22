Haberler Yaşam Haberleri Ayşegül Aktürk cinayeti davasında karar çıktı! Takıntılı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:51 Son Güncelleme: 22.3.2022 16:17

Ayşegül Aktürk cinayeti davasında karar çıktı! Takıntılı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ayşegül Aktürk cinayeti davasında karar çıktı! Takıntılı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

İstanbul Maltepe’de, karşılıksız âşık olduğu apartman komşusu Ayşegül Aktürk’ü (36) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Muharrem Eralp’in (29) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada pişman olduğunu ve her şeyi mahvettiğini söyleyen sanık Muharrem Eralp, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Maltepe'de meydana gelen olayda aynı binada oturduğu 2 çocuklu Ayşegül Aktürk'e karşı ilgi duyan Muharrem Eralp, ilgisine karşılık alamayınca korkunç bir olay yaşanmıştı. Olay günü olan 5 Haziran 2020 tarihinde Ayşegül Aktürk, sabah işine gitmek için evden çıkınca Muharrem Eralp, genç kadını kalbinden ve sırtından 12 kez bıçaklamıştı. Olay sonrası Ayşegül Aktürk hayatını kaybederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Muharrem Eralp hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp kaldığı cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BEN HER ŞEYİ MAHVETTİM"
Duruşmada tutuklu sanık Muharrem Eralp, "Çok acı çekiyorum keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim, ölemedim" dedi. Tutuksuz sanık Bayram Eralp ise suçlamayı kabul etmediğini ifade etti. Müşteki avukatları da sanığın indirim uygulanmadan en yüksek cezayı almasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Mahkeme, duruşma sonu sanık Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'e karşı işlediği 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, kardeşleri Murat Eralp ve Meryem Eralp'i yaraladığı gerekçesiyle de 'Basit yaralama' ve 'Olası kastla yaralama' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

SANIK BABA BERAAT ETTİ
Aynı zamanda mahkeme, suçta kullanılan bıçağı olay yerinden yok ettiği gerekçesiyle 'Suç delillerini gizlemek' suçundan yargılanan tutuksuz sanık Bayram Eralp'in ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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Ayşegül Aktürk cinayeti davasında karar çıktı! Takıntılı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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