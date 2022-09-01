Bakanlar balıkçılarla ‘Vira bismillah’ dedi

İstanbul'da balıkçılar denize Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Sarıyer'deki Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Törende konuşan Kirişci, "Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi korumaya çalışıyoruz. 30 yıldan beri Marmara'dan çıkmayan uskumru geri gelmiştir. Kalkan ve kırlangıç, hatta orkinoslar var. Denizlerimiz çok bereketli. Balıkçılarımıza politika faizi olan yüzde 13.5 üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullandırılacaktır. Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz bulunmaktadır" dedi. Balıkçı teknesinde telsiz telefonla balıkçılara seslenen Kirişci, balıkçılarla sohbet etti. Kirişci, balıkçılarla denize bırakılan ağları tekneye çekti. Balıkçıların ağlarına palamut ve sardalya takıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Beykoz'daki Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya geldi.