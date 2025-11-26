Başakşehir'de 'temassız' hırsızlığı: Mini markette "pes" dedirten görüntü kamerada!





"GENÇLERİN BÖYLE YAPMASI ZORUMA GİTTİ"

Dolandırıcılık karşısında şok olduğunu söyleyen işletme sahibi Turan Koç, "5 kişi geliyorlar. İkisi içeri girip alışveriş yapıyor, dışarıda 3 kişi daha var. İçeridekiler beni oyalarken dışarıdakiler meyve falan da çalmışlar, sonradan fark ettim. Kartı okutur gibi yapıp kartı masaya bırakıp kaçtılar. Ne olduğunu anlayamadım, peşlerinden koştum ama 5 kişi oldukları için kaçtılar. Şok oldum, daha önce hiç başıma gelmemişti. Gençlerin böyle şeyler yapması gerçekten çok üzücü. Biz emeğimizle çalışıyoruz, gelip esnafı kandırmaları çok zoruma gitti. Karakola gidip şikayetçi oldum, görüntüleri de teslim ettim" şeklinde konuştu.