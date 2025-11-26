"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video
26.11.2025 | 10:08
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir markete gelen 5 kişilik grup, yaklaşık 300 TL’lik ürünü "temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldı. Şüpheliler çalıntı kartı tezgaha bırakıp kaçarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların kasada ödeme yapar gibi yaptığı, ardından hızlıca dışarı çıkıp kaçtıkları, işletme sahibi Turan Koç'un ise hemen peşlerinden koştuğu görülüyor.
"GENÇLERİN BÖYLE YAPMASI ZORUMA GİTTİ, ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Dolandırıcılık karşısında şok olduğunu söyleyen işletme sahibi Turan Koç, "5 kişi geliyorlar. İkisi içeri girip alışveriş yapıyor, dışarıda 3 kişi daha var. İçeridekiler beni oyalarken dışarıdakiler meyve falan da çalmışlar, sonradan fark ettim. Kartı okutur gibi yapıp kartı masaya bırakıp kaçtılar. Ne olduğunu anlayamadım, peşlerinden koştum ama 5 kişi oldukları için kaçtılar. Şok oldum, daha önce hiç başıma gelmemişti. Gençlerin böyle şeyler yapması gerçekten çok üzücü. Biz emeğimizle çalışıyoruz, gelip esnafı kandırmaları çok zoruma gitti. Karakola gidip şikayetçi oldum, görüntüleri de teslim ettim" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:47
06:44
06:27
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video 26.11.2025 | 09:06
00:49
02:00
12:01
00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
00:43
09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30
01:57
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video 25.11.2025 | 15:56
00:36
01:08
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 25.11.2025 | 15:17
00:34
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 25.11.2025 | 15:13
02:47
01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
02:40
07:42
01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:21