Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı

Gökyüzünden tüm Türkiye'ye seslenen Yasemin Adar Yiğit; "Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırmaktan çok mutluyum. Herkesin yamaç paraşütü ile uçmasını öneriyorum." diye konuştu.