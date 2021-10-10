Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesine eşi Erdem Yiğit ile birlikte misafir olarak gelen Avrupa ve Dünya güreş şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi.
2021 Tokyo Olimpiyatlarında kadın güreş kategorisinde 3'üncü olan Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Ölüdeniz'de gökyüzünde kelebekler gibi uçan yamaç paraşütlerini görünce uçmak istedi.
Şampiyon sporcu, tecrübeli pilot Zafer Şekerci'den gerekli bilgileri alıp teleferikle Babadağ'a çıktı.
1700 metredeki pistte gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başarılı bir atlayış gerçekleşti. Gökyüzünde büyük sevinç yaşayan Yasemin Adar Yiğit, gökyüzünde Türk bayrağımızı açtı.
Gökyüzünden tüm Türkiye'ye seslenen Yasemin Adar Yiğit; "Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırmaktan çok mutluyum. Herkesin yamaç paraşütü ile uçmasını öneriyorum." diye konuştu.
Pilot Zafer Şekerci de; "Avrupa ve Dünya şampiyonumuz ile birlikte uçmak harikaydı. Hiç korkmadı. Gökyüzünde kahkahalar attı sevinçten. Yanında getirdiği Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Yine uçmaya geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.