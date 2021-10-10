Video Yaşam Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı | Video
Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı | Video

Bayrağı bu kez gökyüzünde dalgalandırdı | Video

10.10.2021 | 17:25

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Dünya ve Avrupa güreş şampiyonu olan ve Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran kadın güreşçi olarak bayrağımızı dalgalandıran Yasemin Adar Yiğit, yamaç paraşütü ile uçarken de gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırmayı ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda Erdem Yiğit ile evlenen şampiyon güreşçi, “Bayrağımızı daha önce şampiyonalarda dalgalandırmıştım. Şimdi de gökyüzünde dalgalandırdım. Çok mutluyum” dedi.

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