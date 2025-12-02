Beyoğlu'nda akılalmaz hırsızlık: Bankta uyuyan adamı gasp etti!

Akılalmaz olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde 16 Ekim saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusunda bankta uyuyan bir kişinin yanına yanaşan şüpheli, cep telefonunu almaya çalıştı. Bu sırada bankta yatan adam uyandı ve şüpheliyle arasında arbede yaşandı. Hırsız, cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu gasp edilen adam polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce, çevrede araştırma yapıldı.