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Giriş Tarihi: 25.9.2023

Bir maç izlemeye gitti hayatı değişti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bir maç izlemeye gitti hayatı değişti
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Konyalı Hanife Eylem Özkay (20), 9 yaşındayken, babasıyla birlikte Wushu müsabakası izlemeye gitti. O zamana kadar Wushu ile ilgili bilgi sahibi olmayan Özkay, izlediği maçtan çok etkilendi. Müsabaka esnasında 'Bu spor tam bana göre' diyerek soluğu Wushu antrenmanlarında alan Hanife Eylem'in başarıları da peş peşe geldi. Milli sporcu Özkay, Türkiye şampiyonluklarını yanına Balkan 2'nci ve 3'üncülükleri ekledi. Son 1 yıldır kickbokslada ilgilenen Özkay, bu alanda profesyonel maçlara da çıkmaya başladı.



Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Hanife Eylem Özkay, "İzlediğim o maç benim hayatımı tamamen değiştirdi. Wushu hiç aklımda olmayan ve hiç bilmediğim bir branştı ama o gün bugündür hayatımın bir parçası oldu. Artık bu spora yakın bir branş olan kickboksla da uğraşıyorum. Bu alanda da profesyonel anlamda maçlara çıkmaya başladım. Her iki alanda da başarılı olmayı sürdürmek istiyorum. Hedefim daha çok madalya kazanmak" dedi.

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Bir maç izlemeye gitti hayatı değişti
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