Bombacı teröristleri CHP üyeleri saklamıştı! Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı





(CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı)



Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret şirketinin 17 Eylül 2014'de kurulduğu, Ticaret Sicil Gazetesine göre Şirketin Ayvalık Belediyesine ait olduğu, Şirket Müdürünün Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olduğu öğrenildi. Rana İ.'nin evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.