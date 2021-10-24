Son dakika haberleri: İzmir'de 8 Ekim 2020'de Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti. Eve gelen Rahman Yalçınsoy kapıyı açar açmaz eşine bıçağı saplayarak öldürdü. Otopsisi, davanın görüleceği İzmir Adliyesi binasındaki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün tabutla çıktı. Rahman Yalçınsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.