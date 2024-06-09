Bu hafta sıcaklık 40 derece olacak

Türkiye genelinde sıcaklık sert esen poyrazla birlikte biraz düştü ancak yeni haftada sıcak hava dalgası yeniden artış gösteriyor. İstanbul'da rüzgâr biraz serinletse de hava yine sıcak 31-35 derecelerde olacak. Ankara 28, İzmir 36, Bursa açık 34 derece olurken Antalya'da sıcaklık 37 dereceye kadar iniyor. Beş büyük kentte bugün ve diğer günler hava daha sıcak olacağı söyleniyor.Marmara'da hava açık, sert esen poyraz serinlik veriyor, sıcaklıklar önümüzdeki dört gün boyunca artış göstereceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'da Niğde, Kayseri, Sivas boyunca gök gürültülü ve yerel şiddetli sağanak geçişleri devam ederken, sıcaklık 27-29 derecele aralığında olması bekleniyor. Yeni haftanın daha sıcak geçeceği ifade ediliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Malatya, Kars, Erzurum çevresinde şiddetli yaz sağanakları olacağı tahmin edilirken, Güneydoğu Bölgesi'nde sıcaklık yüksek değerlerde olmaya devam edecek ve Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derecelerde olacak. Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derecelerde olacak. Mersin, Adana, Osmaniye'de sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam ediyor. Ege Bölgesi'nde Manisa, Muğla ve Denizli 36 derecelerde olurken, Kütahya 28, Bodrum 38 derece olması bekleniyor. Ege, hafta boyunca aşırı sıcakların etkisinde olacak ve 40 dereceleri göreceği tahmini var.