Bu havalar sert kışın habercisi

Bu sonbahar ekim ayında aniden mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar herkeste 'Bu kış daha sert geçecek' düşüncesi oluşturdu. Erzurum'un dünyaca ünlü kayak merkezi Palandöken'de şimdiden kar kalınlığının 20 cm'ye ulaşması, Kars'ta önceki gün eksi 7 derecelerin görülmesi bu düşünceyi pekiştirdi. Uzmanlara göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi tesadüf değil. Yapılan iklim modellemelerine göre Türkiye bu yıl son 30 yılın iklim normallerine geri dönmeye başladı. Son yıllarda yüksek sıcaklıklar nedeniyle geçirilen ılıman kış döngüsü bu sene tam tersi bir tabloya dönüşüyor. Meteorologlar önümüzdeki aylarda kutup kökenli soğuk hava dalgalarının daha sık etkili olacağını söyleyerek kasım ve aralık aylarında da mevsim normallerinin altında sıcaklıklar ölçüleceğini söylüyor. Son günlerde ülkemizde etkili olan yağışların temel sebebi ise soğuk havanın sıcak havayı yukarı itmesiyle oluşan oklüzyon cephesi. Bu mekanizma yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerini beraberinde getiriyor.