Bursa’da alkollü grup polis ekiplerine saldırdı! 10 gözaltı

50 KİŞİLİK GRUP POLİS EKİBİNE SALDIRDI

Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı.

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Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.