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Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:20 Son Güncelleme: 5.9.2022 09:27

Bursa'da alkollü grup polis ekiplerine saldırdı! 10 gözaltı

Bursa'da damat eğlencesine katılan alkollü 50 kişilik grup, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da alkollü grup polis ekiplerine saldırdı! 10 gözaltı

Bursa'daki olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti.

50 KİŞİLİK GRUP POLİS EKİBİNE SALDIRDI

Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı.

Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video

Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

10 GÖZALTI VAR

Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da alkollü grup polis ekiplerine saldırdı! 10 gözaltı
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