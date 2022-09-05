Bursa’da alkollü grup polis ekiplerine saldırdı! 10 gözaltı

Bursa'daki olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti.
50 KİŞİLİK GRUP POLİS EKİBİNE SALDIRDI
Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı.
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Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.