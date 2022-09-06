Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi.

Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video

Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.