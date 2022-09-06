Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'daki kaza, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi.
Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı.
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Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi.
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Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.