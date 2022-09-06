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Giriş Tarihi: 6.9.2022 09:25 Son Güncelleme: 6.9.2022 09:29

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kamyondan çıkan otomobil aynı istikametteki kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen iki araç, tabela ve ağaçlara vurarak devrildi. Korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır yaralandı.

DHA
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'daki kaza, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi.

Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi.

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Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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