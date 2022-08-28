Büyük Taarruz’un küçük şehitleri! Hüsnü 8, Süleyman 11 yaşındaydı

Dumlupınar'da hazin ve gurur dolu başka bir yaşanmış olay ise dilden dile, nesilden nesle anlatılıyor. 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Çetmili (Çetmi: Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı bir kasabadır, günümüzde Akçabelen mahallesi) Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed'in yaşanmış hikayesi muhteşem zaferimizin altın sayfaları arasında yerini alıyor.