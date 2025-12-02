Büyükçekmece'de otobüste yankesicilik: Kameraya böyle yakalandılar!

Büyükçekmece'de evine gitmek isteyen Çetin K., Fatih Mahallesi'nden Tepekent güzergahında ilerleyen İETT otobüsüne bindi. Çetin K.'nin arkasından otobüse binen şüpheli Mehmet T. ile Murat P., Çetin K.'nin cebinde bulunan 6 bin 500 lirayı 'Yankesicilik' yöntemiyle çaldı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otobüs kameralarını izleyerek harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşanan olay otobüs kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video