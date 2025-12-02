Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de otobüste yankesicilik: Kameraya böyle yakalandılar!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:13

Büyükçekmece'de İETT otobüsüne binen 2 şüpheli, otobüste bulunan Çetin K.'nin iddiaya göre 6 bin 500 lirasını çaldı. Yankesicilik anı otobüs kameraları tarafından kaydedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de evine gitmek isteyen Çetin K., Fatih Mahallesi'nden Tepekent güzergahında ilerleyen İETT otobüsüne bindi. Çetin K.'nin arkasından otobüse binen şüpheli Mehmet T. ile Murat P., Çetin K.'nin cebinde bulunan 6 bin 500 lirayı 'Yankesicilik' yöntemiyle çaldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otobüs kameralarını izleyerek harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olay otobüs kamerasına yansıdı.

