Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada | Video 02.12.2025 | 14:25 İstanbul Büyükçekmece’de İETT otobüsünde "yankesicilik" yöntemiyle bir vatandaşın cebinden para çalan 2 şahıs önce otobüs kamerasına ardından polise yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bir İETT otobüsünde yaşandı. Yolcu gibi bindikleri otobüste yankesicilik yöntemiyle vatandaşın cebinden 6 bin 500 lira para çalan 2 kişi önce kameralara ardından polise yakalandı. Yaşanan yankesicilik anları araç içi kameralar tarafından kaydedilirken, 2 şüpheli M.T. ve M.P. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıslar emniyete getirildi.