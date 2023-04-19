Cami figürlerini ayaklar altına serdiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandalla gündeme geldi. Daha önce İBB'nin resmi logosundaki cami figürlerini kaldıran İBB yönetimi, bu kez Kariye Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yeni Cami ve Sultanahmet Camii'nin de aralarında bulunduğu birçok tarihi motifi Sarayburnu'nun en kalabalık noktalarından birinin zeminine yerleştirdi.Birçok kişinin fark edemeyip üzerine bastığı cami figürlerinin haricinde İBB'nin 'Aya İrini' müzesinin kubbesinde 'Haç' olmamasına rağmen motiflerinde 'Haç' işaretine yer vermesi de dikkat çekti. Tanıtım amacıyla yapıldığı iddia edilen çalışmayı vatandaşlar tepkiyle karşıladı. Mahmut Boz, "Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak fotoğraf çektirmesi ile aynıdır. Bu resmen dini ve milli değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Çok sinsice bir çalışma olmuş" dedi.