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Giriş Tarihi: 15.3.2024 10:52 Son Güncelleme: 15.3.2024 11:19

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı! Bölgeye ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında meydana gelen olayda düzensiz göçmenleri taşıyan botun battığını gören çevredekiler olayı hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri bölgede arama tarama çalışması başlatırken iki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"4 KİŞİ SAĞ KURTARILDI, 2 BEBEK VEFAT ETTİ"

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı! Bölgeye ekipler sevk edildi
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