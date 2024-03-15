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Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video

Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video

15.03.2024 | 11:45

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Eceabat açıklarında batan lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı ilk açıklamada, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.
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