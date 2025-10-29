SON DAKİKA... Kocaeli Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Enkazdan peş peşe acı haber: Muhammed Emin Bilir ve Nisa Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı!

VALİ AKTAŞ: BİR VATANDAŞIMIZIN SESİNİ ALDIK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de yıkılan binadaki arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Vali Aktaş, şunları söyledi: "Gebze ilçemizde sabah 7.00 sularında bir bina çökmesi olayı meydana geldi. Bina, zemin üstüne artı 5 kat olan bir bina. 2012 yılında yapılmış ve 2013 yılında iskanını almış bir bina. Neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalar tüm boyutlarıyla devam ediyor. Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda bir ailenin gece binada olduğu ve şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuğu enkaz altında şu anda, toplam 5 kişi. Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyorlar. AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerimiz burada. Başsavcımız savcı görevlendirdi, onlar da çalışıyorlar. 375 arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyorlar. 5 arama kurtarma köpeğimiz, zemin altı arama kameramızla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz."

9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede 9 binanın da tedbiren tahliye edilip mühürlendiğini aktaran Vali Aktaş, "Çalışma boyunca tahliye ettiğimiz binalarda herhangi bir şey tespit edilmese de olayın meydana geldiği bölgedeki 8 bina, sonrasında 1 bina daha tedbiren boşaltıldı. 9 bina boşaltılmış oldu. Bu tamamen tedbiren, tespit edilmiş bir şey yok. Başka binanın boşaltılması gerekiyor mu diye bakıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız burada. Bugün tüm amacımız, vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Tüm yoğunluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi de arama-kurtarma çalışmalarına verdik. Olayın meydana gelişiyle ilgili herhangi bir somut tespit yok. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Her türlü teknik araştırmalar sürüyor" dedi.

'112'YE ULAŞAN HERHANGİ BİR İHBAR YOK'

Vali Aktaş, dün akşam binada çatlamalar ve sesler geldiğine yönelik 112'ye düşen bir ihbar olup olmadığı sorusuna, "Dün akşam 112’ye ulaşan herhangi bir ihbar yok. Bina 2012 yılında yapılmış, 2013 yılında iskanını almış bir binadır. Bina ile ilgili herhangi bir müracaat söz konusu değildir" diye cevap verdi. Aktaş, yıkılan binanın yakınındaki bir binayla ilgili daha önce Cimer'e şikayet yazıldığıyla ilgili bir soruya da "Yine bölgedeki binada gerekli çalışmalar yapılmış. Bu olaydan çok çok önce. Onunla ilgili de gerekli çalışmalar o zaman yapılmış" dedi.