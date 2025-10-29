SON DAKİKA... Kocaeli Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Enkazdan peş peşe acı haber: Muhammed Emin Bilir ve Nisa Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı!

Türkiye, bu sabah Kocaeli'den gelen haberle sarsıldı. Gebze'de 7 katlı bina sabah saat 07.30'da büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalırken ekipler, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu saat 14.00 sıralarında ailenin küçük çocuğu 12 yaşındaki Muhammed Emin Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.Dakikalar sonra ise bir cansız bedenine ulaşıldı. İşte bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, acı haberi paylaştı. Çöken binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Ekiplerin ulaştığı cansız bedenin ailenin 12 yaşındaki çocukları Muhammed Emir Bilir olduğu bilgisi paylaşıldı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü.
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, "Şuanda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere, toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef az önce cansız bedene ulaşıldı. Bir çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor, onun cansız bedenine ulaştık. Erkek çocuk olduğunu değerlendiriyoruz maalesef. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılması için müdahale devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve kurtarmak. Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili de çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cansız bedeni bulunan erkek çocuğun Muhammed Emir Bilir'in olduğunu değerlendiriyoruz."
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de yıkılan binadaki arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Vali Aktaş, şunları söyledi: "Gebze ilçemizde sabah 7.00 sularında bir bina çökmesi olayı meydana geldi. Bina, zemin üstüne artı 5 kat olan bir bina. 2012 yılında yapılmış ve 2013 yılında iskanını almış bir bina. Neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalar tüm boyutlarıyla devam ediyor. Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda bir ailenin gece binada olduğu ve şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuğu enkaz altında şu anda, toplam 5 kişi. Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyorlar. AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerimiz burada. Başsavcımız savcı görevlendirdi, onlar da çalışıyorlar. 375 arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyorlar. 5 arama kurtarma köpeğimiz, zemin altı arama kameramızla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz."
Bölgede 9 binanın da tedbiren tahliye edilip mühürlendiğini aktaran Vali Aktaş, "Çalışma boyunca tahliye ettiğimiz binalarda herhangi bir şey tespit edilmese de olayın meydana geldiği bölgedeki 8 bina, sonrasında 1 bina daha tedbiren boşaltıldı. 9 bina boşaltılmış oldu. Bu tamamen tedbiren, tespit edilmiş bir şey yok. Başka binanın boşaltılması gerekiyor mu diye bakıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız burada. Bugün tüm amacımız, vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Tüm yoğunluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi de arama-kurtarma çalışmalarına verdik. Olayın meydana gelişiyle ilgili herhangi bir somut tespit yok. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Her türlü teknik araştırmalar sürüyor" dedi.
Vali Aktaş, dün akşam binada çatlamalar ve sesler geldiğine yönelik 112'ye düşen bir ihbar olup olmadığı sorusuna, "Dün akşam 112’ye ulaşan herhangi bir ihbar yok. Bina 2012 yılında yapılmış, 2013 yılında iskanını almış bir binadır. Bina ile ilgili herhangi bir müracaat söz konusu değildir" diye cevap verdi. Aktaş, yıkılan binanın yakınındaki bir binayla ilgili daha önce Cimer'e şikayet yazıldığıyla ilgili bir soruya da "Yine bölgedeki binada gerekli çalışmalar yapılmış. Bu olaydan çok çok önce. Onunla ilgili de gerekli çalışmalar o zaman yapılmış" dedi.
Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Aktaş, "Henüz netleşmiş bir bilgi yok. İçeride bir ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik bir aile. Tüm ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyorlar. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde, çevre illerden görevlendirilen ekiplerle enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.
Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Henüz ulaştıkları birisi yok. Çökme sebebiyle ilgili olarak da elimizde açıklayabileceğimiz net bir bilgi yok, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor." Vali Aktaş, ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kocaeli Gebze'de çöken binayla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Yerlikaya, "29.10.2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları vali ve belediye başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Olay yerinde olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin dinleme yapması nedeniyle sessiz bir ortam sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Aktaş, "Henüz netleştirdiğimiz bilgimiz yok. Olayın oluşuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar" dedi.
Vali Aktaş, "Enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde ilk bilgiler var. Binada yaşayan var ama bugün itibarıyla binada olduğunu düşündüğümüz 5 kişi var. Tek aileden 5 kişi var" ifadelerini kullandı.
Yıkımla ilgili ellerinde henüz tam bir veri olmadığını, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktaş, "Netleşince açıklamasını yapacağız" diye konuştu. "5 kişinin tamamının sesine ulaşılabildi mi, temas kurulabildi mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, "Henüz bir temas yok maalesef. Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu" dedi.
Vali Aktaş, binanın bir aile apartmanı olmadığını sözlerine ekledi.
