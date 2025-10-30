Video Yaşam Gebze'de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı | Video
30.10.2025 | 06:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada son olarak kalan annenin de cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerin çıkarılmasından sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, herkese başsağlığı dileyerek, "Bölgedeki 12 bina tedbirden tahliye edildi" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

"MAALESEF ANNE VE BABANIN DA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI"
Cenazelerin çıkarılmasından sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de az önce çıkarıldı. Önce babanın cenazesi, daha sonra annenin cenazesi çıkarıldı. Maalesef ailenin dört ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızım evin büyük kızı sağ olarak çıkarıldı. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz. Biz kendisini bugün hastanede ziyaret ettik. Konuştuk da kendisiyle. Genel durumu Allah'a şükür iyi. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre çok ciddi bir problem yok. İnşallah kısa sürede tedavisini olur ve saatine sağlığına kavuşur inşallah" diye konuştu.

"BÖLGEDEKİ 12 BİNA TEDBİRDEN TAHLİYE EDİLDİ"
Yaklaşık 19 saatlik bir arama kurtarma çalışması yapıldığının altını çizen Bakan Yardımcısı Aktaş, "Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş bir şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı yine bu çalışmalar sırasında kullanıldı. 6 tane köpek kullanıldı ve yine toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı aynı şekilde kullanıldı ve çok profesyonel, çok yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Bundan sonra savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları da yine devam edecek. Bölgedeki 12 bina tedbirden tahliye edildi. 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23'ü belediyeye geri kalanı yakınlarının yanına yerleştirildi. Burada görev yapan gerek AFAD, UMKE, emniyet, jandarma personelimize ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle, Gebze Belediyemizin çalışanlarına, Kızılay'ımıza ve onlarla beraber bütün STK'lara çok teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bütün personellerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum, tekrardan başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

