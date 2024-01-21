Çarşaflı, kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis

Konya'da, geçtiğimiz yıl 25 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde sabah iş yerine gelen Selahaddin Ökçesiz'e, siyah çarşaflı bir saldırgan kezzaplı saldırıda bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganın olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği bölgeye gelerek keşif yaptığı, sırt çantasıyla tuvalete giren saldırganın siyah çarşaf giyerek dışarı çıktığını belirledi. Minibüsle olay yerinden ayrılan saldırgan Mehmet Coşgun yakalanıp, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. Savcılık iddianamesinde Mehmet Coşgun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Coşgun ifadesinde, "Yakın bir bakkaldan tuz ruhu ve maşrapa, başka bir dükkandan siyah çarşaf ve çanta aldım. Çarşafı giyip tuz ruhunu maşrapaya doldurdum. İşyerine gittiğimde Selahaddin'in sırtı dönüktü. Tuz ruhunu üzerine attığım sırada Selahaddin bana doğru döndü ve tuz ruhu yüzüne isabet etti" dedi.