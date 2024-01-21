Haberler Yaşam Haberleri Çarşaflı, kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis
Giriş Tarihi: 22.1.2024

Çarşaflı, kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çarşaflı, kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis
Konya'da, geçtiğimiz yıl 25 Haziran'da merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde sabah iş yerine gelen Selahaddin Ökçesiz'e, siyah çarşaflı bir saldırgan kezzaplı saldırıda bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganın olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği bölgeye gelerek keşif yaptığı, sırt çantasıyla tuvalete giren saldırganın siyah çarşaf giyerek dışarı çıktığını belirledi. Minibüsle olay yerinden ayrılan saldırgan Mehmet Coşgun yakalanıp, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. Savcılık iddianamesinde Mehmet Coşgun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Coşgun ifadesinde, "Yakın bir bakkaldan tuz ruhu ve maşrapa, başka bir dükkandan siyah çarşaf ve çanta aldım. Çarşafı giyip tuz ruhunu maşrapaya doldurdum. İşyerine gittiğimde Selahaddin'in sırtı dönüktü. Tuz ruhunu üzerine attığım sırada Selahaddin bana doğru döndü ve tuz ruhu yüzüne isabet etti" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda 8 tutuklama: 8 milyar değerinde ölüm villaları...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Katil Netanyahu'dan esir takası itirafı: Hamas'ın önerisini reddettik
Son dakika haberi: Dev derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor farklı mağlup oldu...
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: 'Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kim demiş ‘İstikbal göklerdedir’ diye?
Kolpaçino’nun bu kadar tutacağını düşünmemiştik
ARKADAŞINA GÖNDER
Çarşaflı, kezzaplı saldırgana 15 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA