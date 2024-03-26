Çerkezköy’de trafik çilesine neşter

Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe, ilçenin en önemli problemi olarak gösterilen trafik sorununu, yapacakları otoparklar, kavşak düzenlemesi, dal çık, üst geçit, yaya geçidi ve bağlantı köprüsü ile çözeceklerini söyledi. Çok sayıda otopark yapacaklarını belirten Öğe, Çerkezköy Devlet Hastanesi karşısında mülkiyeti belediyeye ait bin 926 metrekarelik alan üzerine 7 katlı, 320 araçlık katlı otopark projesinin söz konusu bölgedeki parklaşma ve trafik sorununu çözeceğini söyledi. Öğe, kent merkezinde yaşanan park sorununa çözüm olarak, TESKİ şubesi yanında bulunan 2 bin metrekarelik arsa üzerinde, 5 bin metrekare inşaat alanına sahip 186 araçlık katlı otopark inşa edeceklerini dile getirdi. Öğe, trafik yoğunluğunun ana sebeplerinden biri olan, kavşak ve dal-çık projelerinin yetersizliğinden kaynaklanan trafik sorununu da hazırlamış oldukları düzenleme ve dal-çık projeleriyle çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.