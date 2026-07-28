CHP İl başkanından Yeni Parti’ye ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Ekrem İmamoğlu geldi CHP bitti

"NEDEN YENİ PARTİ KURUYORSUN?"

Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuşan Bayırlı, bu kararın İmamoğlu'nun etkisiyle alındığını iddia etti. Bayırlı, "Özgür Özel, İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için yola çıktı. Madem CHP'nin yüzde 90'ı sana oy veriyor, neden yeni parti kuruyorsun?" diye konuştu.