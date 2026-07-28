CHP İl başkanından Yeni Parti’ye ve Özgür Özel’e zehir zemberek sözler: Ekrem İmamoğlu geldi CHP bitti

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu cephesinin açıktan savaşı sürerken Yeni Parti'nin kuruluşuyla da iki taraf arasındaki kavga farklı bir boyuta taşındı. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Silivri'de tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Bayırlı, CHP'de yaşanan bölünmenin sorumlusunun İmamoğlu olduğunu belirtti.
CHP İl Başkanı Bayırlı'dan İmamoğluna sert eleştiri: 'CHP'ye adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir' | Video
CHP'nin Özgür Özel ve destekçisi vekiller tarafından resmen bölünmesi parti tabanını ve oy verenleri endişelendirirken, CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bayırlı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye girmesiyle birlikte partinin yapısının değiştiğini söyledi.
"NEDEN YENİ PARTİ KURUYORSUN?"
Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuşan Bayırlı, bu kararın İmamoğlu'nun etkisiyle alındığını iddia etti. Bayırlı, "Özgür Özel, İmamoğlu'nun lafıyla hareket edip bu partiyi kurmak için yola çıktı. Madem CHP'nin yüzde 90'ı sana oy veriyor, neden yeni parti kuruyorsun?" diye konuştu.
CHP'nin kişisel hesaplarla yönlendirilemeyeceğini belirten Bayırlı, sert ifadeler kullandı. "Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildir kardeşim" diyen Bayırlı, parti içerisindeki tartışmaların CHP'nin temel değerlerine zarar verdiğini savundu.
"BİZ BUNU CESARETLE SÖYLÜYORUZ"
Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi proje olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Bayırlı, şu ifadeleri kullandı:
"Son derece katılıyorum. Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu. Kemal Bey'e diyorlar ya dinamit koydu diye, aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiye. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu'dur."
Açıklamalarının arkasında durduğunu belirten Bayırlı, "Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, bunu cesaretle söylüyoruz. Bu takım oyunlarına gelmeyelim. Partili arkadaşlarımız bu rüzgara uyup partiden istifa edebilirler. Bu kendi tercihleridir." ifadelerini kullandı.