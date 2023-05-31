Haberler Yaşam Haberleri CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı
Giriş Tarihi: 31.5.2023 01:05

CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı

CHP yandaşı medyanın 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' şeklinde çarpıttığı olayın iç yüzü ortaya çıktı. Gazeteci Kenan Taş, uçağın rötar yaptığını ve teknik arızadan dolayı da değişiklik yaşandığını Youtube yayınında ifade ederek, "Bakan içeri girdiğinde CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi alkışlamışlar. Alkışladıktan sonra zaten bakan girmiş, bakan girdikten sonra yolcular da girmeye devam etmişler. Bakanı beklemek söz konusu değilmiş. Bakan Nebati, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'ye karşı bir şeyler söylemiş" dedi.

CHP yandaşı medya ’Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı’ diyerek çarpıtmıştı! CHP’li ismin provokasyonu çıktı

Ankara-İstanbul arası sefer yapan THY uçağı hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. Uçaktaki yolculardan bazıları rötarın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için yapıldığını düşündü. CHP yandaşı medya ise söz konusu olayı 'Nebati uçakta yolcularla tartıştı' şeklinde çarpıtarak servis etti.

CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı

Gazeteci Kenan Taş, Youtube yayınında uçakta yaşananlara ilişkin gerçeği paylaştı.

Kenan Taş, "Uçak rötar yaptı, teknik arızadan dolayı uçağı da değiştirdiler. Bakan içeri girdiğinde CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi alkışlamışlar. Alkışladıktan sonra zaten bakan girmiş, bakan girdikten sonra yolcular da girmeye devam etmişler. Bakanı beklemek söz konusu değildi. Bakan Nebati, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'ye karşı bir şeyler söylemiş" dedi.

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CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı
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