CHP yandaşı medya 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' diyerek çarpıtmıştı! CHP'li ismin provokasyonu çıktı

CHP yandaşı medyanın 'Bakan Nebati uçakta yolcularla tartıştı' şeklinde çarpıttığı olayın iç yüzü ortaya çıktı. Gazeteci Kenan Taş, uçağın rötar yaptığını ve teknik arızadan dolayı da değişiklik yaşandığını Youtube yayınında ifade ederek, "Bakan içeri girdiğinde CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi alkışlamışlar. Alkışladıktan sonra zaten bakan girmiş, bakan girdikten sonra yolcular da girmeye devam etmişler. Bakanı beklemek söz konusu değilmiş. Bakan Nebati, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'ye karşı bir şeyler söylemiş" dedi.