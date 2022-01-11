CHP’li Tanrıkulu yine şaşırtmadı! İBB’de görev alan PKK’lı gassala destek oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında KK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TANRIKULU DERNEĞE ARKA ÇIKTI
Dernekte görev alanların seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2nu desteklediğini vurgulayan Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar" ifadelerini kullanarak derneğe destek verdi.
"GASSAL ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİSİ BUNDAN NE OLACAK?"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve kazancını PKK'lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassalı da savunan Tanrıkulu, "Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar." dedi.İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı