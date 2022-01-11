CHP’li Tanrıkulu yine şaşırtmadı! İBB’de görev alan PKK’lı gassala destek oldu

TANRIKULU DERNEĞE ARKA ÇIKTI

Dernekte görev alanların seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu2nu desteklediğini vurgulayan Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar" ifadelerini kullanarak derneğe destek verdi.