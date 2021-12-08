CHP’li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti

Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

"47 MİLYONU ÇÖPE ATTINIZ"

Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi.

CHP'li Tahsin Tarhan: "Yerli otomobil için 47 milyon euroyu çöpe attınız" | Video

Tarhan, "Değerli milletvekilleri bu bütçede bilim teknoloji AR-GE yok, sanayi yok üretim yok. Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.