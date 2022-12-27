CHP’nin maket siyaseti! Söz verdiği cemevinin 8 yılda ancak resmini yapabildi

ÖNCE İKİ KEZ SÖZ VERDİ, SONRA BELEDİYELER CEMEVİ YAPAMAZ" DEDİ

2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olan Türkyılmaz, bir kez daha cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Türkyılmaz seçimi kazandıktan bir ay sonra, MHP Grubu, meclise cemevinin akıbeti ile ilgili verdiği önergede, projenin ne zaman hayata geçeceğini sordu. Türkyılmaz ise bu defa, "Belediyeler cemevi yapamaz" yanıtını verdi.