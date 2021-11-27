Çiçek Pasajı’nı birbirine katmıştı! Pompalı tüfekle rehine olayının ardından şoke eden açıklama



Pasaj esnaflarından Serhat Gidici ise "Söylentilere göre, bir şahıs elindeki pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmiş. İnsanlar da panik haliyle kaçışmış. Burada bu tür olaylarla çok karşılaşmıyoruz. Beyoğlu tarihi bir yer zaten. Alkollü oluyorlar, insanlar içtiği zaman ne olacağı belli olmuyor. Bir de herkesin bir problemi var sanırım anladığım kadarıyla. Ülkemizde yaşanan olayları da görüyoruz. Dün metroda, bugün burada yaşananlar, Allah sonumuz hayır etsin" diye konuştu.