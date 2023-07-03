Çilem’i ölüme götüren sevgiliye 4.5 yıl hapis

İstanbul Ataşehir'de sevgilisi ile tartıştıktan sonra doğalgaz borusuna asılı halde bulunan ve intihar etmeden önce erkek arkadaşını görüntülü aradığı belirlenen Çilem Büşra Yılmaz'ın (32) ölümünde sır perdesi aralandı. Yılmaz, 5 Haziran akşamı erkek arkadaşı Serkan Öztürk (26) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Öztürk evden ayrıldı. Bir süre sonra Öztürk'ü görüntülü arayan Çilem Büşra Yılmaz, intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Serkan Öztürk, polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Çilem'in hayatını kaybettiğini belirledi.Sır ölümü aydınlatmak için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın olaydan 2 gün önce "kolumu kırdı" diyerek sevgilisi Serkan Öztürk'ten şikâyetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdı. "İntihara yönlendirme" suçundan tutuklanan Öztürk hakkında, intihar olayından önce darp suçunu işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Öztürk, darp suçlamasını kabul etmedi. Savcılık, Çilem'deki yaralanmanın yaşamsal tehlike yaratmadığını, basit bir müdahaleyle de giderilemeyecek şekilde vücudunda kırıklar oluştuğunu, ancak olaydan 2 gün sonra Çilem'in intihar ettiğini belirtti. Serkan Öztürk'ün "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.