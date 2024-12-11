Çocuk istismarında yapay zekâ tehdidi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ilk "Şiddet Algısı Araştırması" raporunu açıkladı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, kritik tespitler arasında yüzde 91.5 oranla "mahrem alana dokunma"nın yer aldığını söyledi. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Okcu ise yapay zekânın artık çocuklara zarar vermek için kullanıldığını, yılda 300 milyon çocuğun çevrimiçi cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na sunum yapan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, Türkiye'de daha önce boylamsal araştırması bulunmayan ve önceki gün sonuçlandığını belirttiği "Şiddet Algısı Araştırması"nı açıkladı. 26 ilde, 5-6–7-8'inci sınıflarda 6 bin 380 öğrenci ile yapılan araştırmayla kritik sonuçlar ortaya çıktığını belirten Otrar, "En fazla şiddet olarak algılanan davranışların başında mahrem alana dokunma (yüzde 91.5) geliyor. İkincisi özel bilgi ve fotoğrafların izinsiz paylaşılmasına yönelik tehdit edilmek (yüzde 88.5). Onları tokat atılmak (yüzde 88.3), tehdit edilmek (yüzde 88.3), cinsel içerikli mesaj gönderilmesi (yüzde 87), özel bilgi ve fotoğrafların izinsiz paylaşılması (yüzde 84), aileye küfredilmesi (yüzde 80.9), eşya atılması (yüzde 80.3) takip ediyor" dedi.Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında 5.5 milyon öğrenciye, 424 bin veliye ve 102 öğretmene ulaştıklarını söyleyen Otrar, dijital istismar konusunda ise 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 778 bin öğrenciye, 38 bin veliye ve 10 bin öğretmene ulaştıklarını da bildirdi.