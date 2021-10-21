Dedeoğulları ailesine saldırıyla ilgili iddianamede hazırlandı

Merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 30 Temmuz günü katil zanlısı Mehmet Altun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları öldürülmüştü.
Cinayetten yaklaşık 2,5 ay kadar önce Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında yaşanan kavgada ise her iki taraftan toplam 13 kişi yaralanmış, gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanmıştı. 4 şüpheli soruşturma sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
'İDDİANAME HAZIR, HAPİSLERİ İSTENİYOR
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da iki aile arasındaki kavga olayıyla ilgili de soruşturmasını tamamlandı. Savcılık tutuklu sanıklardan Ali Keleş hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 25,5 yıla kadar, Lütfi Keleş hakkında ise 'yaralama, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Tutuksuz yargılanan diğer 7 sanık hakkında da, 'kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmek, birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit' suçlarından 30 yıla kadar çeşitli hapis cezaları talep edildi. Savcılık diğer şüpheliler hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Tutuklu sanıklar ve tutuksuz yargılanan İbrahim Keleş, Ali Keleş, Veli Keleş, Ayşe Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Yahya Çalık hakkında 7 kişinin öldürmesi ile ilgili soruşturma kapsamında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından da 8'er yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.