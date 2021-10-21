Dedeoğulları ailesine saldırıyla ilgili iddianamede hazırlandı

'İDDİANAME HAZIR, HAPİSLERİ İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da iki aile arasındaki kavga olayıyla ilgili de soruşturmasını tamamlandı. Savcılık tutuklu sanıklardan Ali Keleş hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 25,5 yıla kadar, Lütfi Keleş hakkında ise 'yaralama, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.