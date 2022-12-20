Haberler Yaşam Haberleri Dehşet çetesinin ejderha dövmeli hanım ağası
Giriş Tarihi: 21.12.2022

Dehşet çetesinin ejderha dövmeli hanım ağası

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Dehşet çetesinin ejderha dövmeli hanım ağası
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesen çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.



Son olarak çetenin hanım ağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı. Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi. Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı duyurdu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihleri 2022-2023: GSB ile 2022 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
KPSS TERCİH KILAVUZU, TARİHLERİ, TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşet çetesinin ejderha dövmeli hanım ağası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA