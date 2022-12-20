Dehşet çetesinin ejderha dövmeli hanım ağası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurdukları çiftlikte haracını ödemeyen esnafı ve genç kızları kaçırarak işkence yapıp tecavüz ettiği belirlenen çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza polis muhbiri diyerek tecavüz edip parmaklarını kesen çetenin lideri "Ejder Salih" lakaplı Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.Son olarak çetenin hanım ağası olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı. Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi. Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.