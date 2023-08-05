Dehşet villası

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. İki kadın arasındaki husumet Bahçelievler'de başlayıp Çatalca'da vahşete dönüştü. Çorum'da ise son buldu. Geçtiğimiz salı günü Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçtaki genç kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Kübra Z. adlı kadın, İstanbul Bahçelievler'den sabah kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki 7 bin liranın yağmalandığını anlattı. Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Karamelek'in binerek kendisini darp edip saçlarını kestiğini söyledi.Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'da prefabrik bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z., burada kendisine zorla uyuşturucu verildiğini belirtti. Kübra Z. villada da süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını ve görüntülerinin kaydedildiğini iddia etti. Polisin titiz araştırması sonucu şüphelilerin cep telefonlarının Bahçelievler ve Çatalca'da Kübra Z. ile aynı yerde sinyal verdiği ve bazı şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri belirlendi. Araçta saç örnekleri ele geçirilirken 2 şüphelinin cep telefonunda da Kübra Z'nin darp görüntüleri bulundu. Araçta yakalanan 2 kişinin yanı sıra Karamelek ve 2 şüpheli de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Gizem Karamelek'in ise Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenilirken Kübra Z.'nin de zorla Gürcistan'a kaçırılmak istendiği iddia edildi.