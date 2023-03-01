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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Delikten uzanan el oğlunun çıktı

Kahramanmaraş’ta itfaiyeci Özsığınan’ın oğlu, kaldığı yatılı kurs binası enkazında kaldı. Baba ve arkadaşlarının açtığı bir delikten elini dışarı uzatan oğul kurtarıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Delikten uzanan el oğlunun çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 7 yıllık itfaiyeci, evli 4 çocuk babası Hacı Murat Özsığınan, 13 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'i, 5 Şubat günü yatılı kursa bıraktı. Gece sabaha karşı ise asrın felaketi yaşandı.
Depremde Muhammed Emin'in de bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Ekip arkadaşlarıyla bina enkazına arama kurtarma çalışmaları için giden Özsığınan, enkaz altından gelen her sese "Acaba oğlum mu?" diyerek koşturdu. 3 saat sonra enkazda 10-15 santimetrelik açılan delikten çıkan bir elin sahibi, "Beni kurtarın. Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum"' diye bağırdı.



Bu sesi duyan Özsığınan mutluluk gözyaşlarına boğuldu. İtfaiyeci, oğluna, "Tamam oğlum seni kurtaracağız. Biraz daha sabret. Önce üst kattaki yaralıları kurtaralım" dedi. 5. katın tavanından açılan tünele giren baba Özsığınan ve arkadaşları, Muhammed Emin'i enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Özsığınan oğlundan önce 5 çocuğu daha yaralı olarak kurtardı.
Baba Özsığınan, SABAH'a konuştu: "Depremden sonra oğlumun da bulunduğu binanın yerle bir olduğunu görünce şoke oldum. Muhammed Emin ışığı görünce elini dışarı çıkarmış. Gözyaşlarım sel oldu. Benim için en zor görevlerden biriydi. 7 saat 15 dakika sonunda Muhammed'i enkazdan çıkarmayı başardık."

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Delikten uzanan el oğlunun çıktı
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