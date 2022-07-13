Denizli’de koca dehşeti! Evdekilere kurşun yağdırdı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülperi Aksoy'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.