Denizli'de sokak ortasında dehşet! Motosikletle çarparak yere düşürdüler: Sırtına bıçak saplayarak...

MOTOSİKLETİYLE ÇARPIP YERE DÜŞÜRDÜ

Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, halen tartışma yaşanan bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine bilerek çarptı. İki motosikletin kafa kafaya çarpışmasında 2 şahıs yere düşerken, kavganın önceki tarafı olan kişi de gelince 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.