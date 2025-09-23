Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video
Denizli'de iki grup arasında sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anlarını yaşandı. Motosikletine çarpılarak, iki kişi tarafından yere düşürülen şahsın sırtına bıçak saplanan kavgada üç kişi yaralandı.
MOTOSİKLETİYLE ÇARPIP YERE DÜŞÜRDÜ
Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, halen sözlü tartışma yaşanan bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine bilerek çarptı. İki motosikletin kafa kafaya çarpışmasını iki şahıs yere düşerken, kavganın önceki tarafı olan kişi de gelince 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.
Kavgayı ayırmak için yoğun çaba harcayan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, dakikalardır devam eden bıçaklı kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan üç kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola sevk edildi.
Sokak ortasında yaşanan dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, ardından yerde devam kavga ve üçüncü kişinin gelip elindeki bıçağı yaralı şahsın sırtına sapladığı anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
00:34
00:29
01:32
02:05
2 iş yerini soydu, 3'üncüde suç üstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.09.2025 | 10:14
01:02
00:55
Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 23.09.2025 | 09:36
00:33
46 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı sokağa çıkınca yakalandı | Video 23.09.2025 | 09:36
04:12
03:19
00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video 23.09.2025 | 08:54
04:29
Antalya'da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 22.09.2025 | 16:21
04:05
Kadıköy'de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 22.09.2025 | 16:04
00:09
Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 22.09.2025 | 15:43
03:15
02:25
Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye geldi | Video 22.09.2025 | 15:06
03:52
Yalova’da deniz suyu 5 metre çekildi | Video 22.09.2025 | 14:01
00:22
Okulun camlarını kırdılar, bahçesinde ateş yaktılar | Video 22.09.2025 | 14:01
00:18
ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 22.09.2025 | 14:01
01:07
"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video 22.09.2025 | 14:01