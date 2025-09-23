Video Yaşam Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video
23.09.2025 | 12:01

Denizli'de iki grup arasında sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anlarını yaşandı. Motosikletine çarpılarak, iki kişi tarafından yere düşürülen şahsın sırtına bıçak saplanan kavgada üç kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 952 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak ortasında karşılaşan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın ardından başlayan kavga, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan taraflardan birisi, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

MOTOSİKLETİYLE ÇARPIP YERE DÜŞÜRDÜ
Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, halen sözlü tartışma yaşanan bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine bilerek çarptı. İki motosikletin kafa kafaya çarpışmasını iki şahıs yere düşerken, kavganın önceki tarafı olan kişi de gelince 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.

Kavgayı ayırmak için yoğun çaba harcayan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, dakikalardır devam eden bıçaklı kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan üç kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola sevk edildi.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı, ardından yerde devam kavga ve üçüncü kişinin gelip elindeki bıçağı yaralı şahsın sırtına sapladığı anlar yer aldı.
