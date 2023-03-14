Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Amanos'tan kayalar koptu... Deprem bir köyü yok etti
Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:44 Son Güncelleme: 14.3.2023 11:11

Asrın felaketinin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Amanos'tan kayalar koptu... Deprem bir köyü yok etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Güvenç Köyünde de şiddetli hissedildi. Amanos Dağlarında depremin şiddetiyle derin çatlaklar oluştu, kopan kaya parçaları köye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı köyde 15 vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Güvenç Köyünde inceleme yapan yetkililer köyü boşatma kararı aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Asrın felaketinin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Amanos’tan kayalar koptu... Deprem bir köyü yok etti

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem de en fazla etkilen illerin başında Hatay geldi. Hatay'ın Hassa İlçesinde 850 binanın yıkılması sonucu 400 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hassa'ya bağlı köylerdeki hasar depremin boyutunu gözler önüne serildi.

Amanos Dağları eteklerine kurulu Hassa İlçesi'ne bağlı 250 haneli 950 nüfuslu Güvenç Köyü sakinleri depremi evlerinde yakalandı. Amanos Dağlarında depremin şiddetiyle derin çatlaklar oluştu. Dağdan kopan kaya parçaları dere yatağına doğru yuvalanarak evlere zarar verdi. Köyde bulunan evlerin çoğu yıkılırken ayakta kalanlar ise ağır hasar aldı.

Can pazarının yaşandığı köyde 15 vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Güvenç Köyünde inceleme yapan yetkililer köyü boşatma kararı aldı. Güvenç Köyü sakinleri 2018 yılında başka bir doğal afet yaşadığı ortaya çıktı. Dağ yamacına kurulu köyün heyelan tehlikesini atlattığı öğrenildi.

"DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ KÖYÜ BOŞALTIYORUZ"

Güvenç Köyü sakinlerinden Ömer Gedik, "Depreme uykuda yakalandık. Dışarıya kendimiz zor attık. Böyle bir şey yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Dağın eteğindeyiz deprem olsa bile bu kadar etkileyeceğini beklemiyorduk. Dağdan kopan kaya parçaları evlere zarar verdi. Yolarımızı kapattığı için yardım gelmesini geciktirdi. Yaralılarımızı götürmemizi zorlaştırdı. Enkaz altında kalıp vefat eden komşularımız akrabalarımız oldu" dedi. Amanos Dağlarında oluşan derin çatlaklar nedeniyle korktuklarını söyleyen Gedik, "Dağların yarılması bizi korkutuyor. Bu dağları çok iyi bilirim. Böyle derin yarıklar hiç görmemiştim. Mağara dediğimiz yerden kaya parçaları kopup dere yatağına yuvarlandı. 5 yıl önce bu köyde heyelan tehlikesi yaşandı. Yağmur yağarsa heyelanı da tetikleyebilir. Doğup büyüdüğümüz köyü boşaltıyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asrın felaketinin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Amanos'tan kayalar koptu... Deprem bir köyü yok etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA