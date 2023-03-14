Asrın felaketinin boyutu bir kez daha ortaya çıktı! Amanos’tan kayalar koptu... Deprem bir köyü yok etti

"DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ KÖYÜ BOŞALTIYORUZ"

Güvenç Köyü sakinlerinden Ömer Gedik, "Depreme uykuda yakalandık. Dışarıya kendimiz zor attık. Böyle bir şey yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk. Dağın eteğindeyiz deprem olsa bile bu kadar etkileyeceğini beklemiyorduk. Dağdan kopan kaya parçaları evlere zarar verdi. Yolarımızı kapattığı için yardım gelmesini geciktirdi. Yaralılarımızı götürmemizi zorlaştırdı. Enkaz altında kalıp vefat eden komşularımız akrabalarımız oldu" dedi. Amanos Dağlarında oluşan derin çatlaklar nedeniyle korktuklarını söyleyen Gedik, "Dağların yarılması bizi korkutuyor. Bu dağları çok iyi bilirim. Böyle derin yarıklar hiç görmemiştim. Mağara dediğimiz yerden kaya parçaları kopup dere yatağına yuvarlandı. 5 yıl önce bu köyde heyelan tehlikesi yaşandı. Yağmur yağarsa heyelanı da tetikleyebilir. Doğup büyüdüğümüz köyü boşaltıyoruz" diye konuştu.