Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da akran vahşeti | Lise öğrencisine acımasız darp: Sosyal medyada paylaştılar!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:31 Son Güncelleme: 27.11.2025 15:58

Diyarbakır'da lise öğrencisi G.A. (14), 2 kız tarafından sokakta saçlarından tutulup sürüklenerek darbedildi. O anlar, kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

DHA Yaşam

Dehşete düşüren olay, 22 Kasım'da Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; lise öğrencisi G.A., 2 yıl önce tartıştığı 2 kızla sokakta karşılaştı. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şüpheli, G.A.'yı yerde sürükleyip, darbetti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Diğer yandan şüpheli kızların erkek arkadaşları, yaşananları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. G.A.'nın ailesinin şikayeti sonrası 2 şüpheli, gözaltına alındı. Görüntüleri çekip, paylaşan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma sürüyor.

