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Giriş Tarihi: 19.10.2022 05:13

Doğum günü kutlamasında silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum kutlamasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı

DHA
Doğum günü kutlamasında silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı

Olay saat 23.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre salonda 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu. Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavga dönüştü.

Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekpleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Polis ekipleri kavgaya karışan O.Z. isimli kişinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Doğum günü kutlamasında silahlı bıçaklı kavga: 5 yaralı
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